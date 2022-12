Schrambach: Pkw prallt auf Lkw – ein Verletzter

Schrambach – Auf der Brennerstaatsstraße in Schrambach nach dem Kreisverkehr in südlicher Richtung hat sich am Donnerstagvormittag kurz nach 9.00 Uhr ein Verkehrsunfall ereignet. Eine Person wurde verletzt.

Ersten Informationen zufolge ist ein Pkw, der von Süden in Richtung Norden unterwegs war, auf einen Lkw geprallt, der auf der Gegenspur entgegenkam. Der Lkw wurde vom Pkw an der Seite gerammt.

Der Autolenker wurde leicht verletzt und musste vom Weißen Kreuz erstversorgt werden. Die Freiwillige Feuerwehr von Schrambach stand ebenfalls im Einsatz.

Die Straße wurde für die Bergungsarbeiten vorübergehend gesperrt. Die Behörden ermittelten den Unfallhergang.