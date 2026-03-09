Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles
Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt

Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles

Montag, 09. März 2026 | 03:48 Uhr
Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
38
“Finde keine Mäuse mehr”
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Kommentare
25
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
25
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
25
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Kommentare
23
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Aktuelle Seite: Home > Unterhaltung > Kultur > Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles
Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt

Schüsse auf Rihannas Haus in Los Angeles

Uhr
Rihanna wurde bei dem Vorfall nicht verletzt
APA/APA/AFP/CHARLY TRIBALLEAU
Schriftgröße

Von: APA/dpa

Auf das Haus von Musik-Superstar Rihanna (38) in Los Angeles ist geschossen worden. Die Sängerin sei zu Hause gewesen, es sei aber niemand verletzt worden, berichteten US-Medien übereinstimmend unter Berufung auf die Polizei in Los Angeles. Eine um die 30 Jahre alte Frau sei nach dem Vorfall am Sonntagnachmittag (Ortszeit) festgenommen worden. Nähere Details wurden zunächst nicht bekannt.

Die auf Barbados geborene Rihanna gehört zu den erfolgreichsten Musikerinnen der Welt. Die Sängerin und Unternehmerin ist seit einigen Jahren mit dem US-Rapper A$AP Rocky zusammen, das Paar hat drei Kinder.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
“Finde keine Mäuse mehr”
Kommentare
38
“Finde keine Mäuse mehr”
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Kommentare
25
Der Klimawandel belastet die Alpenwälder
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Kommentare
25
Sprit-Preis-Knall: Finanzpolizei schaut genau hin – VIDEO
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
Kommentare
25
Krieg im Iran: Boznerin sitzt in Thailand fest
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Kommentare
23
3.000 Tonnen Saharastaub drücken auf Südtirol
Anzeigen
Qualität sichtbar machen
Qualität sichtbar machen
„Erfolgreich regional“
Biotitan
Biotitan
Die Revolution der Instandhaltung in Südtirol
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 