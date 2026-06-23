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Feuerwehren im Einsatz

Schwarzer Rauch beim Müllverbrennungsofen in Bozen

Dienstag, 23. Juni 2026 | 09:28 Uhr
fiamme
Alto Adige
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Von: luk

Bozen – Große Aufregung herrschte am Dienstag beim Müllheizkraftwerk in Bozen Süd. Am Vormittag wurde an der Anlage in der Edisonstraße Feueralarm ausgelöst. Über der Anlage stieg eine dichte, weithin sichtbare schwarze Rauchsäule auf.

Die Berufsfeuerwehr Bozen rückte umgehend zum Einsatzort aus und leitete die notwendigen Kontroll- und Löscharbeiten ein. Auch die Ordnungskräfte waren vor Ort. Das Müllheizkraftwerk ist für die Entsorgung des nicht getrennt gesammelten Restmülls aus Südtirol zuständig und wandelt diesen in elektrische sowie thermische Energie um.

Die Ursache des Vorfalls war zunächst unklar. Ebenso lagen vorerst keine Informationen über das genaue Ausmaß des Brandes oder mögliche Auswirkungen auf den Betrieb der Anlage vor, berichtet Alto Adige online.

Die schwarze Rauchsäule war von mehreren Stadtteilen aus deutlich sichtbar und sorgte bei zahlreichen Bürgerinnen und Bürgern für Besorgnis. Ob es Auswirkungen auf die Bevölkerung in der Umgebung oder auf den Verkehr gibt, war zunächst Gegenstand weiterer Überprüfungen.

 

Bezirk: Bozen

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