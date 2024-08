Schweizer Lieferwagen voller gestohlener E-Bikes in Südtirol aufgegriffen

Von: luk

Latsch – In der Nacht des 13. August 2024 kam es im Vinschgau zu einer spannenden Verfolgungsjagd. Eine Streife der Carabinieri Latsch entdeckte einen gestohlenen Lieferwagen mit Schweizer Kennzeichen, der sich den Anweisungen der Beamten widersetzte und nicht anhielt. Die darauffolgende Verfolgung endete schließlich in der Nähe der Fraktion Kortsch, als der Fahrer das Fahrzeug abrupt verließ und in die umliegenden Felder flüchtete.

Im Inneren des gestohlenen Lieferwagens fanden die Carabinieri eine wertvolle Ladung: E-Bikes im Wert von 50.000 Euro, die in der gleichen Nacht aus einem Sportgeschäft in der Schweiz entwendet worden waren.

Diese Aktion der Carabinieri von Latsch ist Teil einer breiteren Strategie zur Bekämpfung von Straftaten, die von den Carabinieri in Südtirol verfolgt wird. Besonders im Hinblick auf den bevorstehenden Feiertag werden die Sicherheitsmaßnahmen verstärkt, unter anderem mit 90 zusätzlichen Streifen zu Fuß, mit Fahrzeugen und Motorrädern. Unterstützung erhalten die Einsatzkräfte zudem von einem Hubschrauber des dritten Helikoptergeschwaders der Carabinieri Bozen, der strategische Punkte aus der Luft überwachen wird.