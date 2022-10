Schwerer Arbeitsunfall in St. Pankraz

St. Pankraz – In St. Pankraz in Ulten hat sich am Dienstag gegen 11.45 Uhr ein Arbeitsunfall ereignet.

Ersten Informationen zufolge ist ein 29-jähriger Albaner bei Straßenarbeiten aus einer Höhe von zehn Metern in die Tiefe gestürzt und auf eine Betonabsperrung geprallt. Der Mann hat sich dabei schwere Verletzungen zugezogen.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 1, die Freiwillige Feuerwehr von St. Pankraz und die Carabinieri.

Der Verletzte wurde ins Bozner Krankenhaus gebracht.