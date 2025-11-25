Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Arbeitsunfall in Vetzan
Von Hebebühne gegen Mauer gedrückt

Schwerer Arbeitsunfall in Vetzan

Dienstag, 25. November 2025 | 19:04 Uhr
Pelikan 3
HELI – FLUGRETTUNG SÜDTIROL
Von: luk

Vetzan – Bei einem Arbeitsunfall im Gewerbegebiet von Vetzan ist am Dienstagabend ein 40-jähriger Mann verletzt worden. Laut Landesnotrufzentrale war der Arbeiter gegen 17.45 Uhr von einer Hebebühne gegen eine Mauer gedrückt und eingeklemmt.

Er zog sich dabei schwere Verletzungen zu und musste von der Freiwilligen Feuerwehr befreit werden.

Anschließend wurde der Patient erstversorgt und dann ins Krankenhaus nach Bozen geflogen. Er musste nicht intubiert werden.

Im Einsatz waren das Weiße Kreuz, der Notarzthubschrauber Pelikan 3, die Feuerwehr und die Notfallseelsorge.

Die Carabinieri ermitteln den Unfallhergang.

Bezirk: Burggrafenamt

