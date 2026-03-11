Schwerer Arbeitsunfall in Wolkenstein

Von: mk

Wolkenstein – In Wolkenstein hat sich am Mittwochvormittag kurz vor 9.00 Uhr ein schwerer Arbeitsunfall ereignet. Ein 61-jähriger Italiener wurde verletzt und musste ins Bozner Krankenhaus eingeliefert werden.

Ersten Informationen zufolge handelt es sich um einen Arbeitsunfall mit einem Bagger. Der genaue Hergang ist vorerst noch unklar.

Im Einsatz standen das Weiße Kreuz und die Flugretter des Aiut Alpin Dolomites. Die Carabinieri ermitteln die genaue Unfallursache.

Der Verletzungen des 61-Jährigen werden als schwer eingestuft.