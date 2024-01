Schwerer Camper in den Dolomiten in Not

St. Christina – Die Freiwillige Feuerwehr von St. Christina in Gröden musste in der Nacht auf Sonntag zu einem Einsatz ausrücken.

Ein dreiachsiger Camper war auf der schmalen Straße in Richtung Monte Pana in dem Dolomitental in Not geraten.

In einer Haarnadelkurve und einer zum Teil vereisten Fahrbahn mit Gefälle gab es für das schwere Freizeitmobil kein Weiterkommen mehr.

Um 23.59 Uhr ging bei der örtlichen Feuerwehr der Alarm ein. Die Wehrleute konnten das Fahrzeug mit ihrem technischen Gerät aus seiner misslichen Lage befreien und bergen.