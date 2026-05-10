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Bauer [46] mit Hubschrauber nach Bozen geflogen

Schwerer Traktorunfall in Schenna

Sonntag, 10. Mai 2026 | 15:29 Uhr
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Freiwillige Feuerwehr Schenna
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Von: luk

Schenna – Ein schwerer Arbeitsunfall hat sich am Sonntagmittag in Schenna ereignet. Ein 46-jähriger Bauer aus Schenna wurde dabei schwer verletzt.

Der Unfall passierte laut Angaben der Freiwilligen Feuerwehr Schenna gegen 12.45 Uhr in der Pichlerstraße. Bei Arbeiten in einer Wiese nahe der Talstation der Seilbahn zum “Taser” stürzte ein Traktor in schwierigem Gelände ab und überschlug sich.

Die Freiwillige Feuerwehr Schenna sowie das Notarzteinsatzfahrzeug des Weißen Kreuzes Meran, ein Rettungswagen des Roten Kreuzes Meran und der Notarzthubschrauber Pelikan 1 rückten sofort zur Unfallstelle aus.

Freiwillige Feuerwehr Schenna

Wie die Feuerwehr mitteilt, gestaltete sich die Erstversorgung aufgrund des steilen Geländes und der schweren Verletzungen besonders schwierig. Nach der medizinischen Erstversorgung wurde der Mann mit dem Pelikan 1 ins Krankenhaus Bozen geflogen.

Im Einsatz standen auch Bezirksfeuerwehrinspektor Alex Paternolli sowie Abschnittsinspektor Klaus Pföstl. Die Feuerwehr Verdins befand sich in Bereitschaft. Die Feuerwehr Schenna war mit vier Fahrzeugen und rund 30 Einsatzkräften vor Ort.

Freiwillige Feuerwehr Schenna

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