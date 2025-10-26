Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn

Von: luk

Sterzing – Auf der Brennerautobahn hat sich am frühen Sonntagmorgen kurz nach Sterzing in Fahrtrichtung Süden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto und ein Kleinlaster kollidierten auf Höhe der Raststätte Trens, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit schwerem Bergegerät befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen, eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch Notärzte des Weißen Kreuzes in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Die Südspur der A22 war für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Raststätte umgeleitet.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Brixen und Vahrn, das Weiße Kreuz mit den Notärzten aus Sterzing und Brixen, die Verkehrspolizei sowie die Autobahnmeisterei.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Verkehrspolizei ermittelt.