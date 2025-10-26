Aktuelle Seite: Home > Chronik > Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn
Auf der Südspur bei Sterzing

Schwerer Unfall auf der Brennerautobahn

Sonntag, 26. Oktober 2025 | 08:33 Uhr
Unfall
Freiwillige Feuerwehr Sterzing
Schriftgröße

Von: luk

Sterzing – Auf der Brennerautobahn hat sich am frühen Sonntagmorgen kurz nach Sterzing in Fahrtrichtung Süden ein schwerer Verkehrsunfall ereignet. Ein Auto und ein Kleinlaster kollidierten auf Höhe der Raststätte Trens, wobei zwei Personen verletzt wurden.

Freiwillige Feuerwehr Sterzing

Eine Person wurde in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von den Einsatzkräften mit schwerem Bergegerät befreit werden. Sie erlitt schwere Verletzungen, eine weitere Person wurde mittelschwer verletzt. Beide wurden nach der Erstversorgung durch Notärzte des Weißen Kreuzes in das Krankenhaus von Brixen gebracht.

Die Südspur der A22 war für rund eine Stunde gesperrt. Der Verkehr wurde in dieser Zeit über die Raststätte umgeleitet.

Im Einsatz standen die Freiwilligen Feuerwehren von Sterzing, Brixen und Vahrn, das Weiße Kreuz mit den Notärzten aus Sterzing und Brixen, die Verkehrspolizei sowie die Autobahnmeisterei.

Der genaue Unfallhergang wird derzeit von der Verkehrspolizei ermittelt.

Bezirk: Wipptal

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Wipptal

Meistkommentiert
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Kommentare
68
Freier Zugang zum Kalterer See nun vor Gericht
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
Kommentare
51
Olympia-Steinmandln statt Bildung?
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Kommentare
51
“Zu viel Lärm und Staub”: Laubbläser röhren in Bozen bereits in der Früh
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Kommentare
48
Lehrer-Verhandlungen: “Landesregierung stellt inakzeptable Bedingungen”
Die Sommerzeit geht zu Ende
Kommentare
33
Die Sommerzeit geht zu Ende
Anzeigen
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Warum Passwortschutz heute wichtiger ist als je zuvor
Digitale Sicherheit im Familienalltag
Terner Bauernkuchl
Terner Bauernkuchl
Puschtra Korn, Kost und Kultur in Terenten
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 