Schwerverletzte nach mutmaÃŸlicher Gewalttat in Bayern

Von: APA/dpa

Bei der mutmaßlichen Gewalttat an einer Schule im oberbayrischen Schongau sind zwei Mädchen schwer verletzt worden. Ein 16-jähriger Verdächtiger ist festgenommen worden, wie die Polizei am Nachmittag berichtete. Die beiden Verletzten wurden in ein Krankenhaus gebracht. Details zu ihrem Zustand blieben zunächst unklar. Ob die Mädchen Schülerinnen des Gymnasiums sind, müsse noch geklärt werden, sagte die Polizeisprecherin. Laut Polizei gibt es Hinweise auf eine Amoktat.

Über den Zustand von möglichen weiteren Verletzten lagen noch keine Details vor. Hintergründe zum Verdächtigen waren am Nachmittag noch ausständig. Auch zu einer möglichen Tatwaffe nannte die Exekutive vorerst noch keine Details.

Nach Angaben der ADAC-Luftrettung sind mehrere Rettungshubschrauber im Einsatz. Insgesamt sechs Hubschrauber seien beteiligt, vier davon von der ADAC-Luftrettung, sagte ein Sprecher. Einer der vier Helikopter sei zur Versorgung von Verletzten genutzt worden.

Polizei mit Großaufgebot im Einsatz

Die Menschen vor Ort wurden aufgerufen, das Areal zu meiden. Für Angehörige und Eltern von Schülerinnen und Schülern wurde eine Anlaufstelle beim Feuerwehrhaus eingerichtet. Die Polizei hatte zuvor mitgeteilt, dass sie mit zahlreichen Beamten am Welfen-Gymnasium in Schongau im Einsatz sei.

Das Welfen-Gymnasium liegt nur wenige Hundert Meter von der Altstadt entfernt. Laut der Internetseite werden dort etwa 800 Schülerinnen und Schüler von mehr als 80 Lehrkräften unterrichtet. In direkter Nachbarschaft gibt es auch eine Volks-, Mittel- und Realschule.