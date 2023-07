Schwitzen im Urlaubsparadies

Bozen – Über Italien bricht gerade eine Hitzewelle herein. Zum Teil werden extreme Temperaturen erwartet.

So könnten es auf der bei Urlaubern beliebten Insel Sardinien bis zu 48 Grad werden. Auch in der Toskana, in Kampanien, wo die Amalfiküste liegt und Apulien dürften in den kommenden Tagen Temperaturen von über 40 Grad gemessen werden. Die heißt Luft kommt aus Nordafrika in den Norden.

In Südtirol dürfte das Thermometer am heutigen Montag auf bis zu 36 Grad steigen. Laut dem Landesmeteorologen Dieter Peterlin lässt sich die Hitze derzeit noch gut ertragen, weil es trocken ist.

Doch gerade für ältere Menschen oder Personen mit Vorerkrankungen stellt die Hitze eine Gefahr für die Gesundheit dar. Vor allem sie sollten direkte Sonne meiden, viel Flüssigkeit zu sich nehmen. Die Wohnungen tagsüber verdunkeln, um Kühle in den Wohnräumen zu halten.

In der Südtiroler Landeshauptstadt wurde am Montag schon kurz vor 12.00 Uhr die 30-Grad-Marke überschritten. “Die Sonne heizt jetzt noch stundenlang ein, den Tageshöchstwert gibt es um diese Jahreszeit erst gegen 17.00 Uhr, erklärt Peterlin. Und weiter: “Nicht nur tagsüber ist es heiß, sondern auch die Nächte werden jetzt deutlich wärmer. Das Unterland hat schon wieder eine Tropennacht hinter sich, hier ist die Temperatur nicht unter 20 Grad gesunken. Weitere werden folgen.”

Etwas Abkühlung in Südtirol zum Glück in Sicht

Am Mittwoch erwartet Südtirol eine leichte Wetterveränderung mit größeren Quellwolken und einer erhöhten Gewitteraktivität. Obwohl immer noch einige Sonnenstunden zu erwarten sind, gehen die Temperaturen auf Höchstwerte von 30 bis 32 Grad zurück.

Auch am Donnerstag ist es wechselhaft. Neben sonnigen Abschnitten bilden sich wieder Gewitter.

Der Freitag bringt wieder mehr Sonnenschein, vor allem am Vormittag. Im Laufe des Nachmittags und Abend sind aber wieder einzelne Wärmegewitter möglich. Am Samstag scheint verbreitet die Sonne und aus heutiger Sicht bleibt es weitestgehend stabil.