Schwummrig durch die Halloween-Nacht

Von: luk

Bozen – In der Nacht zu Halloween führten die Carabinieri in Südtirol verstärkte Kontrollen durch, um die öffentliche Sicherheit zu gewährleisten. Der Einsatz begann am Donnerstagabend und zog sich bis in die frühen Morgenstunden des Freitags.

Über 60 Streifenwagen mit insgesamt 120 Einsatzkräften aus verschiedenen Stationen standen im Einsatz. Sie kontrollierten sowohl Haupt- als auch Nebenverkehrswege und richteten ihr Augenmerk besonders auf abgelegene Gegenden, die potenziell für Straftaten genutzt werden könnten. Ziel war es, mögliche Störungen durch Halloween-Feierlichkeiten, bei denen viele Menschen verkleidet unterwegs waren, zu verhindern.

Über 1000 Personen überprüft

Im Rahmen der Kontrollaktion wurden mehr als 1.000 Personen, 600 Fahrzeuge und 80 Lokale überprüft. Dabei ergaben sich folgende Feststellungen:

Alkoholisierte Jugendliche: Viele junge Leute befanden sich in stark alkoholisiertem Zustand und störten die Nachtruhe, insbesondere in den historischen Zentren wie in Brixen , wo mitten in der Nacht Feuerwerke gezündet wurden.

, wo mitten in der Nacht Feuerwerke gezündet wurden. Alkohol am Steuer: Zehn Autofahrer wurden alkoholisiert am Steuer erwischt, zwei davon mit einem Blutalkoholwert von über zwei Promille. Den betroffenen Personen wurde der Führerschein sofort entzogen und drei Fahrzeuge wurden beschlagnahmt.

Drogenkonsum: Sechs junge Erwachsene wurden beim Konsum von Drogen angetroffen und weiteres Rauschgift wurde sichergestellt. Die Betroffenen wurden der Regierungskommission der Provinz Bozen gemeldet.

Verhinderung von Diebstählen und Festnahmen: Besondere Aufmerksamkeit erregten zwei Italiener mit Vorstrafen wegen Eigentumsdelikten. Sie wurden in einem Fahrzeug aufgegriffen, das mit diversen Einbruchswerkzeugen, darunter Brechstange, Bohrer und Drahtschneider, ausgestattet war. Sie hatten offenbar geplant, die Halloween-Feierlichkeiten zu nutzen, um in Wohnhäuser und Geschäfte einzubrechen. Dank der präventiven Maßnahmen der Carabinieri konnte dies jedoch verhindert werden. Die beiden Verdächtigen wurden von den Carabinieri in Neumarkt aufgehalten, das Werkzeug sichergestellt und die Männer angezeigt.

Zudem wurden in Bozen zwei ausländische Staatsbürger angetroffen, die sich trotz verhängter Aufenthaltsverbote in der Stadt aufhielten. Gegen einen der beiden bestand eine Ausweisung aus der Gemeinde, gegen den anderen ein Stadtverbot für das Stadtzentrum aufgrund früherer Delikte.

Der Kommandant der Carabinieri von Bozen, Oberst Antonio Forte, erklärte: „Die Ergebnisse dieses Einsatzes zeigen erneut, wie notwendig die kontinuierliche Kontroll- und Präventionsarbeit im Gebiet ist. Diese Maßnahmen werden fortgesetzt, um die Sicherheit der Bürger bestmöglich zu gewährleisten und ein hohes Maß an Wachsamkeit aufrechtzuerhalten.“