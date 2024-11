Halloween-Randale in Brixen: Albtraum für Anwohner

Von: luk

Brixen – In der Halloween-Nacht von Donnerstag auf Freitag geriet die Situation in Brixen außer Kontrolle. Zahlreiche Bürger konnten kaum schlafen, gestört von lautstarken Auseinandersetzungen und Vandalismus, die sich entlang der Straßen und in den Parks der Stadt ereigneten. Bei mehreren Schlägereien unter Gruppen maskierter Jugendlicher, die sich als Halloween-Charaktere verkleidet hatten, wurden einige Beteiligte verletzt. Am Freitagmorgen waren entlang des Fischzuchtwegs und in verschiedenen Parks die Spuren der nächtlichen Ausschreitungen noch deutlich zu sehen – Blutspuren, zerstörte Fahrräder und beschädigte Autos.

Zusätzlich zu diesen Vorfällen wurden Mülltonnen und Parkbänke in Brand gesteckt, und öffentliche Räume verwandelten sich in Schauplätze einer außer Kontrolle geratenen Feier. Auf dem gesamten Stadtgebiet waren umgestoßene Abfallbehälter, zerschlagene Glasflaschen und herumliegende Hinterlassenschaften zu finden, berichtet die Zeitung Alto Adige. Besonders betroffen waren Wohngebiete, wo Anwohner über übelriechende Hinterlassenschaften und Sachbeschädigungen berichteten. Bereits am Nachmittag und bis spät in die Nacht hinein wurden zudem Knallkörper gezündet, die weitere Unruhe stifteten.

Ein Video, das von einer Jugendlichen aufgenommen wurde, zeigt eine Gruppe maskierter Jugendlicher, die Böller vor den Tiergehegen im Park des Schwimmbads zündeten und anschließend in Richtung des deutschen Schulzentrums flohen. Zahlreiche Anwohner, insbesondere aus den von den Vandalismusaktionen betroffenen Gebieten, meldeten die Vorfälle bei der Polizei und dokumentierten die Schäden auf sozialen Medien. Einige von ihnen wurden sogar selbst aktiv, um die Hinterlassenschaften zu beseitigen.

Die lokale Polizei, das Kommissariat und die Carabinieri waren in der Nacht im Einsatz, konnten jedoch nicht alle Beteiligten fassen, da die maskierten Jugendlichen nach den Auseinandersetzungen rasch das Weite suchten. Bei einigen der kontrollierten Jugendlichen, die teilweise unter Einfluss von Drogen und Alkohol standen, kam es zu verbalen Auseinandersetzungen mit den Einsatzkräften, die im Zentrum von Brixen eine Schlägerei beenden wollten.

Laut Berichten von Anwohnern handelte es sich überwiegend um minderjährige Jugendliche aus Brixen, die den Sicherheitskräften bereits aus früheren Vorfällen bekannt sind.

Die Halloween-Nacht mündete jedenfalls für zahlreiche Brixner Bürger in Frust und Unmut über die Eskalation.