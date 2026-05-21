Seceda: Touristengruppen finden Lücke im System

Von: luk

St. Christina in Gröden – Die Gemeinde St. Christina in Gröden verschärft die Zufahrtskontrollen zum beliebten Ausflugsziel Seceda. Auf dem Forstweg zwischen Mastlé und Seceda wurde eine neue Schranke mit Kennzeichenerkennung installiert. Damit soll vor allem verhindert werden, dass unberechtigte Besucher mit dem Auto bis in die mittlerweile weltweit bekannte Dolomiten-Bergwelt fahren, um ein paar Selfies zu schießen.

Wie Bürgermeister Christoph Senoner gegenüber der Zeitung Alto Adige erklärt, war die Schranke im Winter noch geöffnet. Nun werde das neue System schrittweise in Betrieb genommen. Künftig dürfen in den Sommermonaten nur noch registrierte und autorisierte Fahrzeuge passieren.

Das scheint auch bitter notwendig zu sein: Vor allem in den vergangenen Wochen seien zahlreiche Touristen – darunter viele Reisegruppen aus Asien – unerlaubt über den Forstweg bis in die Nähe der bekannten Seceda-Fotopunkte gefahren. Dort hatten Bauern in der Vergangenheit bereits Drehkreuze errichtet, um den Besucheransturm einzudämmen. Das hatte international für Schlagzeilen gesorgt.

Mit der neuen Regelung soll der Zugang über die Forststraße nun strenger kontrolliert werden. Die Gemeinde setzt dabei auf eine Kombination aus Online-Registrierung und automatischer Kennzeichenerkennung. Wer keine Genehmigung hat, soll künftig nicht mehr durchkommen.

Laut Senoner wurden in der Vergangenheit bereits mehrere Verwaltungsstrafen verhängt. Das Problem sei allerdings gewesen, die Fahrer tatsächlich auf frischer Tat zu ertappen. Insgesamt seien bislang knapp 500 Zufahrtsgenehmigungen an Grundeigentümer und Beschäftigte im Gebiet vergeben worden.

Die Anmeldung erfolgt künftig online über das Portal der Gemeinde. Landwirtschaftliche Fahrzeuge oder Fahrzeuge ohne Frontkennzeichen müssen weiterhin direkt bei der Ortspolizei registriert werden. Nach Genehmigung und Hinterlegung einer Kaution erhalten Berechtigte eine Fernbedienung für die Schranke.