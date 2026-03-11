Sechs Tote durch gelegten Brand in Schweizer Linienbus

Von: APA/dpa/sda

Bei dem gelegten Feuer in einem Linienbus mit sechs Toten am Dienstagabend in Kerzers im Schweizer Kanton Freiburg hat es sich nach Erkenntnissen der Polizei um eine “vorsätzliche Tat ohne ideologisches Motiv” gehandelt. Der Täter war demnach ein “psychisch instabiler” Schweizer und handelte allein. Das gab die Freiburger Kantonspolizei am Mittwochnachmittag bekannt. Der Mann sei vermutlich unter den Toten. Es deute nichts auf einen terroristischen Hintergrund hin.

Die Identitäten der weiteren Opfer waren noch unklar. Die Identifizierung könnte nach Polizeiangaben von Mittwochfrüh mehrere Tage dauern. Von den fünf bei der Tat verletzten Personen befanden sich noch zwei Personen im Spital. Zwei der Betroffenen wurden leicht verletzt. Einige der Verletzten hätten in spezialisierte Krankenhäuser nach Bern und Zürich gebracht werden müssen. Alle Verletzten kommen aus der Region, hieß es.

In Sozialen Medien waren dramatische Bilder und Videos von dem brennenden Bus zu sehen. Das Gefährt stand lichterloh in Flammen und brannte völlig aus. Das völlig ausgebrannte Wrack des Busses war in der Nacht geborgen worden. Nach umfangreicher Spurensuche wurde die Straße mitten im Ort Mittwochfrüh wieder freigegeben. Die Staatsanwaltschaft eröffnete ein Strafverfahren.

Berichte über verschüttetes Benzin

Medien berichteten nach Aussagen von Augenzeugen, dass sich im Bus jemand mit einer Flüssigkeit übergossen und angezündet hatte. Diese Informationen lagen der Polizei vor, wie eine Sprecherin in der Nacht sagte. Sie würden geprüft. Die Polizei bat weitere Zeugen, die das Geschehen beobachteten, sich zu melden.

Der Bus des Unternehmens Postauto verkehrte auf einer Strecke zwischen der Ortschaft Düdigen und Kerzers. Postauto verbindet in der Schweiz vor allem ländliche Gebiete. Kerzers liegt etwa 26 Kilometer westlich von Bern. Der Brand sei kurz vor der Endstation in Kerzers ausgebrochen. Der Freiburger Staatsrat und Bundespräsident Guy Parmelin sprachen den Angehörigen der Opfer ihr Beileid aus.

Wieder tödliches Feuer in der Schweiz

Erst in der Silvesternacht hatte es in der Schweiz ein schweres Unglück gegeben. Bei einer Silvesterparty war in einer Bar im Skiort Crans-Montana ein Feuer ausgebrochen. 41 Menschen kamen ums Leben, Dutzende wurden verletzt. “Es bestürzt mich und macht traurig, dass wiederum Menschen in der CH (Schweiz, Anm.) bei einem schweren Brand ums Leben gekommen sind”, schrieb der Schweizer Bundespräsident Guy Parmelin auf der Plattform X.