Seilbahnunglück am Lago Maggiore: Vorverhandlung startet

Sterzing/Verbania – Der Prozess um das Seilbahnunglück am Lago Maggiore mit 14 Todesopfern hat begonnen, und sechs Angeklagte, darunter drei Vertreter des Seilbahnbauers Leitner aus Sterzing, sollen vor einer Untersuchungsrichterin in Verbania erscheinen. Die Anklage lautet auf fahrlässige Tötung.

Die Angeklagten, darunter der Eigentümer, Betriebsleiter und technische Leiter des Seilbahnbetreibers “Ferrovie del Mottarone”, sowie der Vorstandsvorsitzende Anton Seeber und zwei Mitarbeiter der Firma Leitner, werden mit mehrfacher fahrlässiger Tötung, schwerster fahrlässiger Körperverletzung, Gefährdung der Verkehrssicherheit und vorsätzlicher Beseitigung oder Unterlassung von Sicherheitsvorkehrungen gegen Arbeitsunfälle konfrontiert.

Das Unglück ereignete sich am 23. Mai 2021, als das Zugseil der Seilbahn kurz vor der Bergstation riss. Die Notbremsen am Tragseil griffen nicht, da sie mutmaßlich absichtlich mit Klammern blockiert wurden, um einen störungsfreien Betrieb aufrechtzuerhalten. Die Gondel stürzte talwärts, sprang an einer Seilbahnstütze aus der Verankerung und schlug auf dem Boden auf. 14 Menschen verloren ihr Leben, während ein fünfjähriges Kind israelischer Herkunft als einziger Überlebender zurückblieb.

Die Firma Leitner beteuert ihre Unschuld und zeigt sich zuversichtlich im Hinblick auf den Ausgang des Prozesses.