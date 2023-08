Seit Dezember untergetaucht, nun am Brenner gefasst

Brenner – Die Bahnpolizei hat am Brenner in der vergangenen Woche einen 45-Jährigen verhaftet. Gegen den Mann lag ein Vollstreckungsbefehl der Staatsanwaltschaft von Rimini vor.

Der Marokkaner wurde an der Grenze zu Österreich in einem EC-Zug aus Rimini in Richtung Deutschland aufgegriffen. Er hat dort auch seinen Wohnsitz.

Vergeblich versuchte er, seine Nervosität zu verbergen. Der Mann konnte von den Ordnungshütern dennoch identifiziert werden.

Demnach ist der 45-Jährige mehrfach vorbestraft und muss eine Reststrafe von vier Monaten abbüßen. Wie aus den Datenbanken hervorging, war er seit Ende letzten Jahres untergetaucht und hatte mehrere falsche Identitäten benutzt.

Der Mann wurde ins Bozner Gefängnis überstellt.