Seit vier Monaten ohne Internet

Bozen – Wohnungen für die Mittelschicht sind in zwei Mehrfamilienhäusern in der Pfarrhofstraße in Bozen entstanden. Im Juni wurden den Mitgliedern der Wohnbaugenossenschaft Werth die Schlüssel übergeben. Trotzdem erleben 39 Familien seither eine wahre Odyssee: In ihren Wohnungen gibt es nämlich keinen Telefon- und Internetanschluss.

Warum die Wohnungen nicht an das Netz angeschlossen wurden, ist derzeit noch unklar. Die Familien wissen außerdem nicht, ob das Problem überhaupt behoben wird bzw. ob derzeit jemand an einer Lösung arbeitet.

„Geheißen hat es ursprünglich, dass der Anschluss in drei bis vier Wochen steht. Mittlerweile sind es vier Monate“, erklärt Gianluca Rigobello Medien gegenüber, der selbst mit seiner Familie in einer der betroffenen Wohnungen lebt.

Das Bauunternehmen, das die Gebäude errichtet hat, beteuert unterdessen, die eigenen Arbeiten fachgerecht ausgeführt zu haben. Für den Internetanschluss ist eine Firma zuständig, die von der Telecom beauftragt wurde.

Viele nutzen Telefon und Internet nicht nur in ihrer Freizeit. Wer im Homeoffice arbeitet, ist auf einen funktionierenden Anschluss auch beruflich angewiesen. Dasselbe gilt für die Absolvierung von Online-Kursen und Weiterbildungsschulungen.

Manche Familien haben deshalb eigene Internetantennen im Garten aufgestellt. Freilich handelt es sich dabei nur um eine Übergangslösung.