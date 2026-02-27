Aktuelle Seite: Home > Chronik > Seltene Erkrankungen: Steigende Zahlen – wachsender Informationsbedarf
Bald neuer Leitfaden für Betroffene

Seltene Erkrankungen: Steigende Zahlen – wachsender Informationsbedarf

Freitag, 27. Februar 2026 | 10:19 Uhr
krebs kind kinder krank krankheit krankenhaus spital gesundheit
fotolia.de/pingpao - Symbolbild
Schriftgröße

Von: mk

Bozen – Die Zahl der Menschen mit seltenen Erkrankungen in Südtirol nimmt weiter zu. Parallel dazu wächst auch die Anzahl der in der Provinz diagnostizierten Krankheitsbilder. Anlässlich des Welttages der Seltenen Erkrankungen am 28. Februar wird heuer ein neuer Leitfaden vorgestellt, der Südtiroler Betroffenen und ihren Familien kompakte Orientierung und Antworten auf die wichtigsten Fragen liefert.

In Südtirol leben derzeit 6.028 Menschen mit einer seltenen Erkrankung (Stand: Ende 2025). Das entspricht einem Zuwachs von 590 Patientinnen und Patienten innerhalb eines Jahres. Auch die Zahl der in der Provinz diagnostizierten seltenen Krankheitsbilder nimmt weiter zu: von 800 im Jahr 2024 auf 870 im Jahr 2025.

Der Dachverband für Soziales und Gesundheit engagiert sich seit Jahren für Menschen mit seltenen Erkrankungen. Mit der Website www.rare-bz.net bietet er ein umfassendes Informationsportal zu Angeboten, Selbsthilfegruppen, Erfahrungsberichten und aktuellen Entwicklungen in Südtirol. Auf dem YouTube-Kanal des Dachverbandes sind zudem mehrere Videointerviews abrufbar, wo Betroffene eindrücklich von ihren täglichen Schwierigkeiten und Herausforderungen berichten.

Heuer wird im Laufe des Jahres auch die Arbeitsgruppe zu seltenen Krankheiten ihre Tätigkeit wieder aufnehmen. Sie vereint Betroffene, Vertreterinnen und Vertreter von Patientenorganisationen, Selbsthilfegruppen und Fachstellen, um Wissen zu bündeln und Versorgungslücken zu erkennen. Vertreterinnen und Vertreter der Patientenorganisationen und Selbsthilfegruppen sind eingeladen, ihre Expertise, ihre direkten Erfahrungen sowie die im täglichen Einsatz an der Seite der Betroffenen und ihrer Familien gewonnenen Perspektiven einzubringen.

Noch in diesem Jahr wird das Landeskoordinierungszentrum für Seltene Krankheiten eine neue Informationsbroschüre veröffentlichen. Sie beantwortet über 30 gängige Fragen im FAQ-Format – von der Feststellung einer seltenen Erkrankung bis hin zur Ticketbefreiung – und richtet sich an Betroffene, Familien und Fachpersonal.

„Wir möchten betroffenen Menschen mit seltenen Erkrankungen eine klare und verlässliche Orientierung bieten“, erklärt Dr. Francesco Benedicenti, Leiter des Koordinierungszentrums. Anlässlich des Ende Februar stattfindenden Welttages der Seltenen Erkrankungen ist geplant, die Inhalte der Broschüre vor der Veröffentlichung noch einmal gemeinsam mit den Patientenorganisationen zu besprechen, um sicherzustellen, dass sie den wirklichen Bedürfnissen entsprechen. Anschließend wird die Broschüre gedruckt beim Koordinierungszentrum sowie in Referenzzentren, Apotheken und Sprengeln aufliegen und digital auf den Webseiten des Sanitätsbetriebs und des Landes bereitgestellt.

Bezirk: Bozen

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Bezirke

Bozen

Meistkommentiert
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Kommentare
49
Grüne fordern Verbot rechtsextremer Kundgebung in Bozen
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Kommentare
40
Tansplantations-Drama: Bericht über Spannungen zwischen Ärzteteams im OP-Saal
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Kommentare
40
Finanzpolizei ermittelt wegen 1,8 Millionen Euro gegen Luxus-B&B
Alle 116 Südtiroler Gemeinden als Berggemeinden eingestuft
Kommentare
30
Alle 116 Südtiroler Gemeinden als Berggemeinden eingestuft
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Kommentare
25
“Demokratie und Rechtsstaat verteidigen”
Anzeigen
Frühling am Kalterer See
Frühling am Kalterer See
Wenn das Überetsch wieder aufblüht
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
Dein Verein, dein Spiel, dein Ticker
FUBAS startet in die Rückrunde 2025/26
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 