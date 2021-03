Senioren in Südtirol vertrauen AstraZeneca-Impfstoff

Bozen – In Südtirol drückt man bei den Impfungen weiter aufs Tempo. Noch in dieser Woche werden alle Über-80-Jährigen, die das Impfangebot angenommen haben, zumindest einmal geimpft sein. Viele aus dieser Gruppe haben schon beide Impfungen erhalten.

Gleichzeitig werden Senioren zwischen 75 und 79 Jahren geimpft. Sie erhalten den Impfstoff von AstraZeneca. Die Pause von vergangener Woche ist in Südtirol praktisch aufgeholt. Die meisten Impftermine sind derzeit ausgebucht, wie der Sanitätsbetrieb vermeldet.

Die Senioren haben also keine Bedenken, was den Impfstoff von AstraZeneca angeht. Im Gegenteil: Die Tageszeitung Alto Adige berichtet heute, dass es die meisten kaum erwarten können und froh sind, endlich an der Reihe zu sein. Das Vertrauen in die Impfstoffe und die Bewertung der Experten ist bei den Senioren hoch. Sie haben vor allem vor einem schweren Covid-19-Verlauf Sorge.