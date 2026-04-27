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Ehrenpräsident am 10. April verstorben

Seniorenverband trauert um Ehrenpräsidenten Luis Thaler

Montag, 27. April 2026 | 12:10 Uhr
Alois Thaler
Verband der Seniorenwohnheime Südtirols
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Von: luk

Bozen – Der Verband der Seniorenwohnheime Südtirols (VdS) trauert um seinen Ehrenpräsidenten Luis Thaler. Der langjährige Funktionär ist bereits am 10. April im Alter von 95 Jahren verstorben. Sein Wirken wurde im Rahmen der Generalversammlung des Verbandes gewürdigt.

Thaler gilt als eine der prägenden Persönlichkeiten in der Entwicklung der Seniorenarbeit in Südtirol. 1987 wurde er zum ersten Präsidenten des damaligen Verbandes der Altersheime gewählt und leitete diesen bis 1995. In dieser Zeit setzte er wichtige Impulse für den Ausbau und die Modernisierung der stationären Altenpflege.

Zu seinen zentralen Verdiensten zählen unter anderem die Einführung des Mutterschaftsfonds sowie neue Modelle in der Betreuung älterer Menschen, etwa die Kurzzeit- und Übergangspflege.

Auch nach seiner Pensionierung engagierte sich Thaler intensiv im sozialen Bereich. Besonders hervorzuheben ist sein jahrzehntelanges Wirken beim ÖBPB „Zum Heiligen Geist“ in Brixen, dessen Verwaltungsrat er angehörte und den er von 1986 bis 2008 als Präsident führte.

Der Verband würdigte Thaler als weitsichtigen und engagierten Gestalter. Seine offene Art und sein Gespür für politische Prozesse hätten wesentlich dazu beigetragen, wichtige Entwicklungen anzustoßen.

„Wir werden ihn als Menschenfreund mit großem Herzen in ehrender Erinnerung behalten“, erklärte VdS-Präsidentin Martina Ladurner.

Bezirk: Bozen

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