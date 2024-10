Seniorin verursacht brenzlige Situation auf der MeBo

Sie befand sich in verwirrtem Zustand

Von: mk

Meran – Eine Streife der Bozner Straßenpolizei ist bei einer Routinekontrolle auf der Schnellstraße MeBo am Stadtrand von Meran auf eine Seniorin aufmerksam geworden. In offensichtlich verwirrtem Zustand irrte sie entlang des Betonwalls zwischen den beiden Fahrspuren umher.

Angesichts der Gefahr, der die Frau und auch die Verkehrsteilnehmer ausgesetzt waren, hielt die Streife sofort an und stoppte den Verkehrsfluss, um sich anschließend der Frau zu nähern.

Diese war völlig orientierungslos und gab an, die Schnellstraße überqueren zu wollen, um ihren morgendlichen Spaziergang fortsetzen zu können.

Ein Beamter nahm die Frau behutsam in den Arm und brachte sie in den Streifenwagen, bis ein Krankenwagen eintraf, der sie ins Meraner Krankenhaus brachte. Wie sich herausstellte, befindet sich die Seniorin dort bereits in Behandlung.