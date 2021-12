Serie von Verkehrsunfällen in Bruneck

Bruneck – In den vergangenen Tagen ist es in Bruneck vermehrt zu Verkehrsunfällen gekommen. Allein am Mittwoch, 22. Dezember sind bei der Ortspolizei neun Notrufe eingegangen. Auf der Pfalzner Straße musste die Ortspolizei Bruneck wegen eines Frontalzusammenstoßes mit zwei verletzten Personen intervenieren.

Die Ortspolizei ersucht deshalb alle Autolenkerinnen und –lenker, sich im Straßenverkehr besonders vorsichtig, rücksichtsvoll und mit der erforderlichen Geduld zu verhalten. Bei winterlichen Straßenverhältnissen sind gute Winterreifen Pflicht, auch sind unnötige und riskante Überholmanöver zu vermeiden. Sonstige Ablenkungen, wie etwa Telefonieren am Steuer können ebenfalls schwerwiegende Folgen haben. Verstöße gegen diese Vorschriften bringen empfindliche Strafen für die Autofahrerinnen und -fahrer mit sich, besonders wenn diese einen Verkehrsunfall verursachen.

Zu beachten ist auch die derzeitige frühe Dämmerung, da Fußgängerinnern und Fußgänger in der Dunkelheit häufig nur schwer und spät zu sehen sind. Wichtig: Auch Fahrräder müssen mit einem funktionierenden Licht ausgestattet sein.