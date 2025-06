Seriendieb beim Nickerchen im Garten geschnappt

Von: Ivd

Vahrn – Er war eine Art Phantom im Eisacktal: Immer wieder tauchte er auf, entkam den Ordnungshütern in letzter Sekunde und verlor sich in den Wäldern rund um Brixen. Doch am in der letzten Nacht hatte der Mann kein Glück mehr. Statt zu flüchten, schlief er tief und fest im Garten eines Privathauses – und fiel damit den Carabinieri direkt in die Arme.

Gegen 5.00 Uhr verständigte der Hauseigentümer in Vahrn die Polizei, nachdem er auf seinem Grundstück einen unbekannten jungen Mann entdeckte. Die alarmierten Beamten der Carabinieri-Station Brixen staunten nicht schlecht, als sie bei der Durchsuchung des Verdächtigen fündig wurden: Rund sechs Gramm Kokain, 1.700 Euro in bar, mehrere gestohlene Ausweisdokumente und eine hochwertige E-Bike, das am Vortag in Brixen als gestohlen gemeldet worden war.

Dank Rahmennummer und einer präzisen Beschreibung konnte das Fahrrad noch am selben Tag seinem Besitzer zurückgegeben werden. Auch die gestohlenen Dokumente gingen an eine Gruppe deutscher Touristen zurück, die sichtlich erleichtert über die schnelle Wiederbeschaffung waren.

Bei dem Festgenommenen handelt es sich um einen 20-jährigen Tunesier ohne festen Wohnsitz und ohne gültige Aufenthaltspapiere. Die Carabinieri kannten ihn bereits: Immer wieder hatte er sich in der Vergangenheit Polizeikontrollen entzogen – blitzschnell, mit der Geschicklichkeit eines geübten Ausdauersportlers. Dieses Mal war die Müdigkeit jedoch größer als sein Fluchtreflex.

Der junge Mann wurde wegen Drogenbesitzes mit Verkaufsabsicht, Hehlerei und Hausfriedensbruch angezeigt. Die Ermittlungen dauern an: Es wird geprüft, ob er auch für weitere Diebstähle im Raum Brixen verantwortlich ist.