Seuchenspiel in China aus dem App Store gestrichen

Das vor acht Jahren erschienene und auf mehreren Plattformen spielbare Videospiel “Plague Inc” wurde vor kurzem in China aus dem App Store gestrichen, so berichten Medien.

Ziel des Spiels ist es, die virtuelle Weltbevölkerung mit der künstlichen Erschaffung von Krankheitserregern auszumerzen und die hausgemachten Viren und Bakterien in einem kontinuierlichen Prozess weiter zu entwickeln. Das durchaus zynische und provokante Spielkonzept wurde in Zusammenarbeit mit der US-Behörde “Centers for Disease Control and Prevention” entwickelt, welche dem Spiel einen pädagogischen Wert beigemessen hat, zumal es grundlegende Kenntnisse über die Funktionen und Mutationen der genannten Krankheitserregern vermitteln würde.

Das verantwortliche Entwicklerstudio hat nun jedoch mitgeteilt, dass chinesische Behörden das Spiel aufgrund “illegaler Inhalte” aus dem chinesischen App Store entfernen haben lassen. Die Beweggründe der Behörden wurden dabei nicht transparent gemacht. Ob die naheliegende Vermutung, dass hierbei ein Zusammenhang mit dem aktuellen Ausbruch des Coronavirus besteht, zutrifft, konnte bislang noch nicht bestätigt werden.