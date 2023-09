Sexten: Fahrradfahrer [47] nach Unfall erheblich verletzt

Sexten – Bei einem Verkehrsunfall am Samstagvormittag in Sexten ist in Samstag ein Radfahrer erheblich verletzt worden.

Der 47-jährige Mann aus Südtirol prallte gegen 10.00 Uhr auf Höhe des Hotels Rainer mit einem Auto zusammen.

Das Weiße Kreuz und der Notarzt aus Innichen kümmerten sich um die Erstversorgung. Danach wurde der Verunglückte ins Krankenhaus nach Bruneck gebracht.

Im Einsatz standen auch die Freiwillige Feuerwehr von Sexten und die Carabinieri.