Sexten: Pkw ins Schleudern geraten

Sexten – Am Montagabend kam es in Sexten zu einem Verkehrsunfall. Ersten Informationen zufolge geriet ein Pkw gegen 20.45 Uhr auf der vereisten Straße von Sexten Moos Richtung Mitterberg-Helm ins Schleudern und überschlug sich. Dabei wurde eine Person unter dem Wrack eingeklemmt. Die Person, die sich mittelschwere Verletzungen zugezogen hatte, wurde von der Feuerwehr aus dem Wrack geborgen, von den Rettungskräften erstversorgt und in das Krankenhaus gebracht.

Vor Ort im Einsatz standen ein Notarzteinsatzwagen, ein Ambulanzfahrzeug des Weißen Kreuzes, die Carabinieri sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Sexten, Sexten Moos und Innichen.