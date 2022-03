Sexten: Skifahrerin bei Sturz erheblich verletzt

Sexten – Schwere Verletzungen am Arm hat sich am Sonntagvormittag eine Urlauberin aus Tschechien beim Skifahren in Sexten zugezogen.

Die 47-jährige Frau kam gegen 11.30 Uhr beim Kristler Hang zu Sturz und zog sich die mittelschweren Verletzungen zu. In der Folge wurden der Notarzt sowie die Pistenrettung der Carabinieri und die Pistenrettung Drei Zinnen alarmiert.

Sie kümmerten sich um die Erstversorgung und den Transport der Skifahrerin ins Krankenhaus Innichen.