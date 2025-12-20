Sicherheitswoche in Bozen: Zahlreiche Einsätze

Von: fra

Bozen – Im Rahmen der Prävention und Bekämpfung von Straftaten haben die Carabinieri in der vergangenen Woche einen koordinierten, außergewöhnlichen Sicherheitsdienst mit hoher operativer Bedeutung in Bozen und den umliegenden Gemeinden durchgeführt. Am gestrigen Freitag, den 19. Dezember, erreichte der Einsatz mit maximalem Personal- und Fahrzeugeinsatz seinen Höhepunkt. Dabei waren unter anderem Soldaten der territorialen Stationen sowie weitere operative Einheiten beteiligt, um sowohl die reale als auch die wahrgenommene Sicherheit während der stark frequentierten Weihnachtszeit zu gewährleisten.

Der Einsatz umfasste sowohl mobile Patrouillen auf Straßen und Hauptverkehrsachsen als auch Streifen in Bereichen mit hoher Publikumsdichte. So patrouillierten 15 Carabinieri in der Abendzeit im Bereich der Weihnachtsmärkte, um Sicherheit für Besucher und Betreiber sicherzustellen. Zusätzlich wurden Kontrollen auf den wichtigsten städtischen Buslinien durchgeführt, um Passagiere und Personal des öffentlichen Nahverkehrs zu schützen.

Die Maßnahmen führten zu zahlreichen Ergebnissen:

Mehrere Personen wurden wegen Delikten gegen Personen und die öffentliche Verwaltung angezeigt, darunter Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte.

Alkoholbedingte Fahrverstöße mit Entzug der Fahrerlaubnis und Fahrzeugbeschlagnahmung wurden festgestellt.

Weitere Verkehrsverstöße wie Fahren ohne gültige Fahrerlaubnis wurden geahndet.

Ermittlungen führten zur Identifizierung von Diebstahlverdächtigen, sowohl an Fahrzeugen als auch in Geschäften.

Eingriffe bei Ruhestörungen und Sachbeschädigungen.

Zwei Fahrzeuge ohne Versicherung wurden beschlagnahmt.

Zwei Personen wurden aufgrund gerichtlicher Beschlüsse festgenommen und ins Gefängnis gebracht.

Darüber hinaus unterbanden die Carabinieri ein nicht genehmigtes „Rave-Party“-Event in einem gesperrten Bereich, identifizierten zahlreiche Teilnehmer und beschlagnahmten verwendetes Material und Fahrzeuge.

Der Kommandant der Carabinieri von Bozen betonte, dass der Einsatz Teil einer Strategie zur Sicherung der öffentlichen Ordnung sei und sowohl reale als auch wahrgenommene Sicherheit gewährleisten solle. Die Carabinieri setzen weiterhin auf gezielte und koordinierte Einsätze, um die Rechtsordnung und den Schutz der Bürger zu gewährleisten.