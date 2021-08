Sieben Verletzte nach Unfall in Niederrasen

Niederrasen – In Niederrasen hat sich am Mittwochnachmittag kurz nach 16.00 Uhr in der Nähe der Antholzer Kreuzung ein Verkehrsunfall ereignet. Sieben Personen wurden verletzt.

Ersten Informationen zufolge ist es auf der Pustertaler Straße zu einem Frontalzusammenstoß zwischen zwei Pkw gekommen.

Drei Italienerinnen wurden leicht bzw. mittelschwer verletzt. Auch zwei männliche Urlauber aus Italien trugen mittelschwere Verletzungen davon, während ein weiterer Italiener mit leichten Verletzungen davon kam.

Eine Frau aus Italien trug hingegen schwere Verletzungen davon und wurde mit dem Notarzthubschrauber Pelikan 2 ins Bozner Krankenhaus geflogen.

Die anderen Verletzten brachte das Weiße Kreuz ins Brunecker Krankenhaus. Auch der organisatorische Leiter des Weißen Kreuzes und der Notarzt standen im Einsatz. Auch Helfer vor Ort unterstützten die Rettungskräfte.

Die Carabinieri ermittelten den Unfallhergang. Auch die Freiwillige Feuerwehr von Niederrasen war ausgerückt.