Blitzschlag löste einen Vollbrand in der Nähe des Mondscheingrabens aus

Siebeneich: Landwirtschaftliches Gebäude fängt Feuer

Donnerstag, 28. August 2025 | 21:51 Uhr
1161756_WhatsApp-Bild-2025-08-28-um-20.49.37_90769996
Berufsfeuerwehr Bozen/Jacopo da Col
Von: ka

Terlan/Siebeneich – Am Donnerstagnachmittag ist in der Gemeinde Terlan ein landwirtschaftliches Gebäude in der Nähe des Mondscheingrabens in Brand geraten. Beim Eintreffen der ersten Einsatzkräfte stand das Gebäude bereits in Vollbrand. Im Inneren befanden sich alte Möbel, Holz und weitere brennbare Materialien.

Berufsfeuerwehr Bozen

Die Berufsfeuerwehr Bozen sowie die Freiwilligen Feuerwehren von Terlan, Siebeneich, Andrian und Vilpian führten gemeinsam die Brandbekämpfung durch. Mehrere Löschangriffe wurden durchgeführt, um das Feuer einzudämmen und eine Ausbreitung auf angrenzende Flächen zu verhindern. Der Einsatz dauerte rund zwei Stunden.

Berufsfeuerwehr Bozen

Personen wurden nicht verletzt. Das Gebäude war unbewohnt. Es entstand jedoch erheblicher Sachschaden an der Bausubstanz sowie an den eingelagerten Gegenständen. Zur Höhe des Schadens liegen derzeit keine Informationen vor.

Berufsfeuerwehr Bozen

Nach Abschluss der Löscharbeiten wurden Nachkontrollen durchgeführt und Glutnester abgelöscht. Als Brandursache wird ein Blitzschlag vermutet.

Bezirk: Bozen

Bezirke

Bozen

