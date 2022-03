Silobrand im Sarntal

Sarnthein – In Sarnthein ist es am Freitag zu einem Entstehungsbrand im Silo eines Betriebes gekommen. Alarm wurde um 6.30 Uhr am Morgen geschlagen

Die Feuerwehrleute haben den Silo unter Atemschutz teilweise entleert und konnten die Glutnester so lokalisieren und ablöschen.

Im Einsatz stand die Freiwillige Feuerwehr von Sarnthein mit der Wehr von Astfeld.