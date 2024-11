Skisaison startet heuer mit perfekten Bedingungen

Von: Ivd

Bozen –Zwischen dem 29. November und 7. Dezember öffnen die meisten Skigebiete in Südtirol ihre Betriebe. Während es bis zum Wochenende wechselhaft bleibt, wird es ab dem Wochenende sonnig und kühl. Perfekte Bedingungen also, für alle Wintersportfans. Zwischen Freitag und Montag sind laut Wetterprognosen vor allem die Alpenregionen von einem deutlichen Kälteeinbruch betroffen.

In den höher gelegenen Tälern werden die Temperaturen drastisch in den Keller rutschen. Spitzenwerte von bis zu minus 17 Grad werden für schneebedeckte Regionen auf rund 2.200 Metern Höhe prognostiziert. Selbst in den tiefer gelegenen Tälern, wie etwa in der Brennerregion, könnten Werte von minus 8 Grad erreicht werden.

Landeswetterexperte Dieter Peterlin schreibt dazu auf X: „Jetzt haben wir es mit drei wechselhaften Tagen zu tun, viele Wolken, ein paar Regentropfen und nur etwas Sonne. Danach folgen mindestens drei Tage mit strahlendem Sonnenschein und wolkenlosem Himmel.“

Temperaturanstieg auf Südtirols höchster Wetterstation

Zuletzt haben die Gipfelregionen in Südtirol einen Anstieg der Temperaturen erlebt: Auf der Wetterstation am Signalgipfel des Wilden Freigers in Ridnaun (3.390 Meter) stieg die Temperatur von minus 20 innerhalb von 24 Stunden auf minus 4 Grad. Weitere 24 Stunden später lag die Temperatur nur noch knapp unter dem Gefrierpunkt.

Ob die Kälte in den kommenden Wochen für weiße Landschaften in tieferen Lagen sorgt, bleibt abzuwarten. Sollte das derzeit trockene Hochdruckwetter von atlantischen Störungen abgelöst werden, könnten Schneefälle bis in niedrige Lagen möglich sein. Sicher ist jedoch, dass Südtirol auf einen perfekten Skisaisonstart zusteuert.