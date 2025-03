Skitourengeher im Ultental und beim Ortler von Lawine verschüttet

Von: lup

Ultental – Am heutigen Sonntagvormittag sind mehrere Skitourengeher von Lawinen mitgerissen worden. So wurde im Ultental eine Gruppe von vier Skitourengehern unterhalb der Tuferspitze beim Flimjoch verschüttet. Die vier Personen wurden bei der Abfahrt von einer Lawine überrascht. Während ein Mann dabei teilverschüttet wurde, befand sich eine Frau vollständig unter der Lawine, so berichtet Rai Südtirol.

Glücklicherweise gelang es den anderen beiden Gruppenmitgliedern die Verschütteten zu befreien. Die Mannschaft des Notarzthubschrauber Pelikan 3 versorgte die Verschütteten und flog sie anschließend ins Krankenhaus nach Meran. Zusätzlich wurde auch die Bergrettung Ulten alarmiert. Die Retter sollten mit dem Hubschrauber Pelikan 1 zum Lawinenkegel gebracht werden. Doch da die Verschütteten bereits geborgen waren, konnte Entwarnung gegeben werden und der Einsatz der Bergrettung war nicht mehr erforderlich.

Ein weiterer Vorfall ereignete sich ebenfalls am heutigen Sonntagvormittag auf der Südseite der Ortlergruppe im Pejo-Tal. Dort wurde eine Gruppe von sechs Skitourengehern von einer Lawine am Monte Vioz überrascht. Drei Personen wurden verschüttet, eine davon zog sich dabei schwere Verletzungen zu. Während die Verschütteten in das Krankenhaus von Cles geflogen wurden, brachten Bergretter die unverletzten Skitourengeher ins Tal.