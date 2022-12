Skitourengeher in Bergnot

Piz Boè – Die beiden englischen Skitourengeher, die sich im Grenzbereich der Provinzen Bozen, Trient und Belluno auf fast 3.000 Metern Höhe verirrt hatten, konnten laut Nachrichtenagentur „Ansa“ wohlbehalten ins Tal zurückgebracht werden.

Die beiden Touristen, die auf einem Klettersteig in Richtung Piz Boè unterwegs gewesen waren, hatten am Freitag am späten Nachmittag die Orientierung verloren und sich verirrt. Gegen Abend waren die Rettungskräfte alarmiert worden. Der Helikopter der Aiut Alpin Dolomites, stieg bis zum Gipfel auf, musste aber aufgrund des Nebels und erhöhter Lawinengefahr den Einsatz abbrechen und zur Basis zurückkehren. Daraufhin machten sich einige Männer der Bergrettung von Alta Badia zu Fuß auf den Weg zu den beiden Skibergsteigern. Gegen 21.30 Uhr wurde Entwarnung gegeben. Das Paar konnte von den Rettungskräften nach Corvara zurückbegleitet werden und kehrte daraufhin unverletzt in das Hotel zurück.