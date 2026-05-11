So schnell wie noch nie: Timmelsjoch öffnet bereits am Mittwoch

Von: mk

Timmelsjoch – Nach Abschluss der umfangreichen Schneeräumung sowie der Reinigung der Fahrbahn von winterlichen Steinlawinen und Geröll wird die Timmelsjoch-Hochalpenstraße bereits am kommenden Mittwoch wieder für den Verkehr freigegeben. Damit verzeichnet die wichtige Passverbindung eine historische Rekordöffnung, da die Wintersperre noch nie zu einem so frühen Zeitpunkt aufgehoben werden konnte.

Zum Vergleich: Im bisherigen Rekordjahr 2007 erfolgte die Freigabe am 19. Mai, während die Passstraße im vergangenen Jahr erst ab dem 21. Mai befahrbar war.

Philipp Sicher, Direktor der Abteilung Straßendienst des Landes Südtirol, erklärt unterdessen auf Facebook, warum der Pass nicht sofort nach Abschluss der Räumungsarbeiten für den Verkehr freigegeben werden kann.

Auch wenn der Asphalt bereits schwarz und die Schneefräsen abgezogen sind, bleibt die Sicherheit oberste Priorität. Demnach ist zuerst grünes Licht der Lawinenkommission nötig: Erst nach der finalen Begutachtung auf Südtiroler Seite und Freigabe durch die Experten ist die Strecke sicher.

Nicht zu vernachlässigen ist außerdem die Steinschlaggefahr: Durch den ständigen Wechsel von Tauen am Tag und Frieren in der Nacht arbeitet der Fels extrem – eine Gefahr, die man von außen oft nicht sieht.