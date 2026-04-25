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Temperaturrekord seit Messbeginn

So warm war der Kalterer See um diese Zeit noch nie

Samstag, 25. April 2026 | 12:31 Uhr
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Von: mk

Kaltern – Die Wassertemperatur des Kalterer See beträgt derzeit bereits 17 Grad. So warm war es um diese Zeit noch nie seit Messbeginn im Jahre 2016. Darauf macht Landesmeteorologe Dieter Peterlin auf der Plattform X aufmerksam.

Die in den letzten Wochen gemessenen Werte deuten darauf hin, dass sich der See deutlich früher erwärmt.

Während der Kalterer See im Sommer üblicherweise Spitzenwerte von 28 Grad erreicht, lässt die aktuelle Entwicklung auf einen ungewöhnlichen Verlauf schließen – ein weiteres Signal, das den Trend steigender Wassertemperaturen im Vergleich zu den Vorjahren bestätigt.

Bezirk: Überetsch/Unterland

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