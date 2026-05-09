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Dramatischer Unfall auf Brennerstrecke

Sohn sieht zu, wie Vaters Traktor auf die Gleise stürzt

Samstag, 09. Mai 2026 | 11:37 Uhr
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APA/unbekannt
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Von: AP

Patsch – Ein dramatischer Unfall ereignete sich am Freitagnachmittag in Patsch auf österreichischer Seite des Brenners. Ein 40-jähriger Landwirt war mit seinem Traktor bei Forstarbeiten unterwegs, als das Fahrzeug außer Kontrolle geriet und rund 100 Meter den Hang hinab auf die Gleise der Brennerbahnstrecke stürzte – genau in dem Moment, als sich ein Railjet der ÖBB in Richtung Innsbruck näherte.

Der Aufprall zwischen dem Hochgeschwindigkeitszug und dem Traktor war unvermeidbar. Der Lenker wurde aus dem Führerhaus geschleudert und schwer verletzt. Trotz der heftigen Kollision entgleiste der Zug nicht, und weder Passagiere noch Zugpersonal kamen zu Schaden.

APA/unbekannt

Augenzeuge des Unglücks war der 15-jährige Sohn des Mannes, der sofort seine Mutter verständigte. Diese setzte daraufhin den Notruf ab. Der Schwerverletzte wurde vom Rettungshubschrauber mit dem Tau geborgen und in die Innsbrucker Klinik geflogen, wo er laut Polizei in den Schockraum eingeliefert wurde.

Die Brennerbahnstrecke war in beiden Fahrtrichtungen für rund eineinhalb Stunden gesperrt. Zahlreiche Einsatzkräfte von Polizei, Rettung und Feuerwehr standen im Einsatz.

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