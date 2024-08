 Sommergewitter bringt Abkühlung – auch nach Bozen

Von: luk

Bozen – Gestern Abend hielt die Hitze im Raum Bozen bis kurz vor Mitternacht an: Um 22.30 Uhr zeigte das Thermometer noch immer 30 Grad. Wer zu diesem Zeitpunkt noch im Freien war, merkte aber, dass etwas in Bewegung kommt. Windstöße vertrieben die Sommerhitze im Talkessel und Tausende Blitze waren am Firmament zu sehen. Etwas später gab es auch noch in der Landeshauptstadt einen leichten Regenguss.

Landesmeteorolge Dieter Peterlin erklärte, dass der Nordwind aus mehreren Tälern strömte und für die Abkühlung sorgte. Die Gewitter dort hatten also auch kühlende Auswirkungen auf Bozen.

Im Verlauf der Nacht sind die Temperaturen in Bozen zurückgegangen. Nun wird es im ganzen Land etwas weniger heiß. Die Tageshöchsttemperaturen in Bozen werden jedoch weiterhin unter 33 Grad bleiben.