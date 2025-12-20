Soziales Engagement: Eine Initiative verbindet Generationen

Von: fra

Wipptal – Die Initiative „Zeit schenken“ setzt sich dafür ein, Menschen für freiwilliges Engagement zu sensibilisieren und gemeinschaftliches Miteinander zu fördern. Im Rahmen der jüngsten Aktion fanden die alten Banner der Initiative eine neue Aufgabe: Statt an Straßen und Plätzen hängen sie nun auf den Fußballplätzen des Bezirks.

Die Aktion verband Upcycling mit sozialem Engagement und brachte Kinder, Jugendliche und Erwachsene zusammen. Gemeinsam wurden die Banner angebracht, Freundschaftsbänder verteilt und die Botschaft der Initiative in die Bevölkerung getragen. Jede Gemeinde integrierte die Banner auf eigene Weise, sodass ein sichtbares Zeichen der Gemeinschaft und des sozialen Engagements im gesamten Bezirk entstand. „Es ist großartig zu sehen, wie viele Kinder und Jugendliche mit so viel Freude dabei sind und das Herz der Initiative weitertragen“, sagt Christian Schölzhorn, Initiator von „Zeit schenken“.

Im Rahmen der Aktion wurden zudem die Vereinspräsidenten gewürdigt und Plaketten überreicht. Die neuen Banner, die inzwischen an allen Fußballplätzen zu sehen sind, sind im Design ähnlich, aber in jeder Gemeinde individuell gestaltet – ein Symbol für Vielfalt, Zusammenhalt und die besondere Identität jeder Gemeinde. Die Initiative zeigt damit, wie einfache Ideen mit kreativen Mitteln nachhaltige Wirkung entfalten und Generationen zusammenbringen können. Das Motto der Initiative bleibt unverändert: „Herz zeigen, Zeit schenken, Gemeinschaft leben“.