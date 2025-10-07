Spielhalle in Vahrn erneut vorübergehend geschlossen

Von: Ivd

Vahrn – Quästor Giuseppe Ferrari hat die vorübergehende Schließung einer Spielhalle in Vahrn angeordnet. Das Lokal, in dem Glücksspiel über Automaten angeboten wird, war bereits im August wegen ähnlicher Verstöße geschlossen worden.

Bei einer Kontrolle durch die Polizeiinspektion Brixen wurde nun erneut ein Minderjähriger im Inneren angetroffen – ein klarer Verstoß gegen das gesetzliche Zutrittsverbot für unter 18-Jährige. Zudem waren in der Vergangenheit in der Spielhalle mehrere Personen mit Vorstrafen identifiziert worden.

Der Quästor verfügte daher die Schließung des Lokals für 30 Tage. Ziel der Maßnahme sei es, „die Sicherheit der Bürger und in diesem speziellen Fall unserer Kinder zu schützen“ und die Betreiber an ihre Verantwortung zu erinnern, die Gesetze gewissenhaft zu beachten – insbesondere jene zum Schutz von Minderjährigen.