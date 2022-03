Spitzt sich die Lage jetzt auch in Skandinavien zu?

Schweden – Russlands Präsident Wladimir Putin denkt offenbar nicht daran, seine Kriegshandlungen einzustellen. In der Ukraine verstärkt der Despot seinen Angriff auf die Zivilbevölkerung. Gestern wurde sogar ein Krankenhaus bombardiert. Auch Wohnblöcke werden immer wieder von Putins Raketen getroffen.

Als wäre das alles nicht genug, sind am Mittwoch vier russische Kampfjets in den Luftraum von Schweden eingedrungen. Zwei russische SU-27- und zwei SU-24-Jets haben die Luftraumverletzung östlich der Ostseeinsel Gotland begangen, wie das schwedische Militär verlautbaren lässt. „Angesichts der gegenwärtigen Situation nehmen wir dieses Ereignis sehr ernst“, hieß es mit Blick auf den russischen Angriffskrieg auf die Ukraine.

Kampfjets der schwedischen Luftwaffe haben den Zwischenfall fotografisch dokumentiert.

Schweden ist bekanntermaßen bündnisfrei und damit nicht unter dem Schutzmantel der NATO. Anlässlich des russischen Angriffskriegs hat die Regierung in Stockholm beschlossen, Defensivwaffen an die ukrainische Armee zu liefern. Außerdem wird in Schweden derzeit über einen möglichen Beitritt zur NATO debattiert.

Vor diesem Hintergrund ist die Verletzung des schwedischen Luftraums wohl zu bewerten. Zuvor hatte Russland Schweden und dem ebenfalls bündnisfreien Nachbarland Finnland im Falle eines NATO-Beitritts mit Folgen gedroht.