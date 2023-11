Sprachlosigkeit nach Angriff auf Hilfsbereitschaft

Bozen – Manchmal passieren Dinge, die einen sprachlos zurücklassen. Darunter dürfte auch dieser Vorfall fallen, der sich am Wochenende in der Südtiroler Landeshauptstadt ereignet hat: Der Fiat Ducato der italienischen Vinzenzgemeinschaft “De Paoli” wurde von unbekannten Tätern schwer beschädigt.

Am Kleinbus, der in der Drususstraße geparkt war, wurden sämtliche Reifen aufgeschlitzt. Zudem haben die Übeltäter die rechte Seitenscheibe eingeschlagen und einen spitzen Gegenstand sechs Mal in die Windschutzscheibe gerammt.

Die üble Überraschung wurde von den Mitarbeitern der wohltätigen Organisation am gestrigen Montag bemerkt, berichtet die Zeitung Alto Adige. “Uns fehlen die Worte”, kommentiert der Präsident Roberto Argnani. Denn neben dem erheblichen Sachschaden falle der Kleinbus für die Aktivitäten des Vinzensvereins – wie etwa die Lebensmittelsammlung – vorerst aus. Argnani befürchtet, dass die Reparatur der Glasschäden länger dauern wird. Die Reifen könne man wohl innerhalb kurzer Zeit ersetzen.

Es bleibe aber ein ungutes bitteres Gefühl zurück, so der Präsident. Er glaubt nicht, dass es sich hier um einen Akt blinder Zerstörungswut einiger Jugendlicher gehandelt habe. Vielmehr sei es wohl eine gezielte Aktion gewesen. Die anderen geparkten Autos rund um den Kleinbus wurden nämlich verschont. “Es könnte eine Art Racheaktion gewesen sein. Vielleicht von jemand, der sich in irgendeiner Form vom Verein diskriminiert gefühlt hat. Es kommt manchmal vor, dass der Verein Hilfe nicht gewährt, weil die Voraussetzungen nicht gegeben sind, etwa wenn die Isee-Erklärung nicht vorgelegt wird”, so Argnani. Es sei aber auch so, dass wir oftmals dennoch in irgendeiner Form helfen.

Er wird im Laufe des heutigen Tages Anzeige erstatten.