St. Andrä: Einbrecher flüchtet in Maisfeld

St. Andrä – Ein Hausbewohner in St. Andrä bei Brixen hat am Donnerstagvormittag einen Einbrecher überrascht. Der vermummte und völlig schwarz gekleidete Mann hat mit seiner Beute das Weite gesucht und ist in ein Maisfeld in Mairdorf geflüchtet.

Laut Tageszeitung Alto Adige haben die alarmierten Carabinieri und die Feuerwehr das Maisfeld und das umliegende Gebiet bis in den Nachmittag hinein durchkämmt. Sogar mit einer Drohne und Wärmebildkameras wurde nach dem Übeltäter gesucht. Auch diverse Kontrollposten wurden eingerichtet – etwa auf der Straße zum Würzjoch oder nach Brixen.

Schließlich wurde die Fahndung ohne Ergebnis abgebrochen. Die Ordnungshüter appellieren an die Bevölkerung, aufmerksam zu sein und Türen sowie Fenster geschlossen zu halten. Wer etwas Verdächtiges sieht, sollte die Polizeibehörden informieren.