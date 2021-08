St. Georgen: Einbruch in Pizzeria

St. Georgen – Die Nacht auf den 7. August hat ein bislang unbekannter Mann genutzt, um in das Lokal Pizza Viva in St. Georgen bei Bruneck einzudringen. Dort wollte er die Kassa knacken, hatte aber erhebliche Schwierigkeiten damit. So nahm er einfach die Kiste mit einem Inhalt von 300 Euro in bar mit. Zudem entwendete er Brieftaschen der Pizzalieferanten. Laut Alto Adige online konnte der Täter somit rund 600 Euro in bar erbeuten.

Der entstandene Sachschaden steht auf einem anderen Blatt Papier. Derzeit wird fieberhaft an der Aufklärung des Einbruchs gearbeitet.