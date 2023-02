St. Jakob: Schmuck im Wert von 10.000 Euro gestohlen

St. Jakob – In St. Jakob bei Leifers haben am Donnerstag Einbrecher zugeschlagen. In der Max-Valier-Straße drangen die unbekannten Täter laut der italienischen Tageszeitung in zwei Wohnungen ein – im ersten sowie im zweiten Stock eines Gebäudes.

Die Vorfälle ereigneten sich in den frühen Abendstunden. Die ungebetenen Gäste bohrten jeweils ein Loch in ein Fenster, um dann mit einem Werkzeug den Fensterhebel zu erreichen. Einmal in der Wohnung sorgten die Eindringlinge für große Unordnung. Während in einer Wohnung Schmuck im Wert von 10.000 Euro entwendet wurde, fanden die Täter in der zweiten Wohnung weder Schmuck noch Geld. Andere Wertgegenstände wie Tablets ließen sie liegen.

Die Bewohner der Wohnungen waren in beiden Fällen außer Haus. Es liegt daher nahe, dass die Einbrecher ihre Zielobjekte vorher ausspioniert haben.

Eine Woche zuvor war die Bar Giardino in St. Jakob das Ziel von Kriminellen. Über eine eingeschlagene Glastür drang vermutlich ein Einbrecher ein und entwendete rund 100 Euro aus der Registrierkasse. Er hinterließ Blutspuren, da er sich am Glas verletzt hatte. Die Ordnungshüter gehen aufgrund der ungestümen Vorgehensweise in diesem Fall von einer Verzweiflungstat aus, hinter der Spielschulden oder Drogensucht stecken könnte.