St. Martin in Passeier: Motorrad prallt gegen Pkw

St. Martin in Passeier – Am heutigen Sonntagvormittag ist es gegen 10.00 Uhr zu einem Verkehrsunfall gekommen. Dabei prallte ein Motorrad gegen ein Pkw. Der Motorradfahrer, ein 55-Jähriger aus Deutschland, zog sich beim Sturz mittelschwere Verletzungen zu und wurde in das Krankenhaus von Meran gebracht. Der PKW-Lenker blieb unverletzt.

Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber Pelikan 3, ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes der Sektion Passeier, die Freiwillige Feuerwehr von St. Martin und die Carabinieri.