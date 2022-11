St. Martin in Thurn: Testfahrt endet mit Unfall im Wald

Facebook/Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn

St. Martin in Thurn – Im Gadertal ist es am Donnerstagnachmittag gegen 14.00 Uhr in einer Kehre der Landesstraße 29 auf der Höhe des Museum Ladin zu einem aufsehenerregenden Verkehrsunfall gekommen.

Wie die Freiwillige Feuerwehr St. Martin in Thurn berichtet, hat ein Autofahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren, ist von der Straße abgekommen und rund 30 Meter abseits im Wald gelandet.

Die beiden Insassen konnten sich selbst aus dem Fahrzeugwrack befreien und wurden anschließend vom Notarzt und dem Weißen Kreuz erstversorgt. Einer von ihnen erlitt Verletzungen mittleren Grades. Die Wehrleute unterstützten den Rettungsdienst und kümmerten sich um die Sicherungs- und Aufräumarbeiten an der Unfallstelle.

Ersten Informationen zufolge waren die beiden Männer aus Deutschland mit einem Testwagen auf einer Testfahrt unterwegs und fuhren entsprechend rasant.

Im Einsatz waren auch der Notarzthubschrauber Pelikan 2 und die Carabinieri.