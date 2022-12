St. Vigil in Enneberg: Fußgängerin bei Unfall gestorben

St. Vigil in Enneberg – St. Vigil in Enneberg war am Montagnachmittag Schauplatz eines tödlichen Verkehrsunfalls.

Eine Fußgängerin wurde gegen 16.50 Uhr in der Katharina Lanz Straße nahe der Tankstelle von einem Auto angefahren. Trotz der Bemühungen des Notarztes und der Rettungskräfte erlag die Frau ihren Verletzungen.

Vor Ort im Einsatz standen der Notarzteinsatzwagen und ein Rettungstransportwagen des Weißen Kreuzes, die Feuerwehr, die Straßenpolizei sowie die Carabinieri.